الوزراء يكشف مزايا المنطقة الصناعية ببدر والميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المنطقة الصناعية الحرة في مدينة بدر قيمة استثماراتها تصل إلى 200 مليون دولار، وتصل قيمة تصدير منتجاتها إلى 400 مليون دولار، و100% من منتجات الملابس في المنطقة مخصصة للتصدير، و80% من منتجاتها الأخرى معدة للتصدير، وسيبدأ العمل بها مطلع العام القادم، وتوفر 3000 فرصة عمل.





وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن الميناء الجاف في مدينة السادس من اكتوبر يعتبر أول ميناء جاف في مصر منوط به استيعاب الحمولات والحاويات التي تأتي إلى الموانئ البحرية وسيتم الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي بها من أجل منع انتظار السفن لفترات كبيرة على الميناء البحري".



