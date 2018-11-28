العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصر تمتاز بأنها تمتلك علاقات قوية بكافة القوى الفاعلة في العالم، موضحا أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائمة على بناء علاقات قوية وجيدة مع دول العالم.



وأضاف " العصار" في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن المعرض يشارك فيه 41 دولة و316 شركة عالمية، ووفود مشاركة من 56 دولة، ويقدر عدد المشاركين في المعرض من الخارج 10 آلاف زائر، وذلك يؤكد على أن معرض آيدكس عملاق وأن مكانة مصر كبيرة على مستوى العالم.



وتابع: "منذ اللحظة الأولى التي كلفني فيها الرئيس السيسي برئاسة لجنة للإشراف على إقامة هذا المعرض تضم قادة من القوات المسلحة المصرية وتعتبر لجنة تنسيقية وهناك لجنة أخرى تنفيذية تتولى الإشراف العملي اليومي للمعرض".



وأكمل:" تم الإعلان عن فعاليات المعرض في مؤتمر صحفي لإعطاء الفرصة لكافة الشركات العالمية للاستجابة إلى المشاركة في المعرض، وأرسلنا دعوات إلى 151 شخصية من كبار الشخصيات العسكرية في العالم من 52 دولة وبعثنا 24 دعوة لـ وزراء الإنتاج الحربي".



وأردف:" القوات المسلحة المصرية تعاونت بشكل كامل من أجل إنجاح معرض آيدكس، وذلك بإشراف من القائد العام ورئيس أركان القوات المسلحة".

