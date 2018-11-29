نيويورك تايمز: إدارة ترامب تحث الشيوخ على استمرار دعم الحرب في اليمن

شفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أن مسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحثون أعضاء مجلس الشيوخ، على إبقاء مساندتهم لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن.





وأشارت الصحيفة إلى أن جهودا منسقة ومشددة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، من أجل إطلاع مجلس الشيوخ الأمريكي، على محادثات سرية، في محاولات لمنع وقف الدعم العسكري الأمريكي للجانب السعودي في الحرب باليمن.





وفي تصريحات مكتوبة، نشرت قبل بيان مجلس الشيوخ، دافع "ماتيس" عن دور البنتاجون في الحرب في اليمن، كشيء ضروري "لصالح شعب بريء في محنة".



