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منوعات

شركة صينية تبتكر تطبيقا يكشف الشائعات ويمنح مكافآت للمواطنين

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
نهى حمدي
في خطوة هي الأولى من نوعها، حاول أحد المبرمجين، تضييق الخناق على الشائعات والأخبار الكاذبة، عبر تدشين تطبيق، كل مهمته؛ الكشف عن الأخبار المزيفة، مقابل مكافأة مالية.

وصممت شركة "بايت دانس" الصينية المختصة في الصناعات التكنولوجية، تطبيق "جينري توتياو"، والذي يقدم مكافآت تصل إلى 3 آلاف يوان أي ما يعادل 432 دولارا؛ لمن يفضح الشائعات.

كما نشرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج" الصينية، أن الشركة قامت بعمل التطبيق، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الصينية بإحكام قبضتها على بعض المحتوى المنشور على الإنترنت.

ويعمل التطبيق من خلال جمع المعلومات من وسائل الإعلان عن طريق التعلم الآلي، ويعرضها عبر منصته على شكل نصوص ووسائط متعددة ثم يتيح للقراء الاطلاع عليها والحكم على محتواها، ويقدم مكافآت مالية لأفضل 100 مقال يكشف الشائعات.

وتأتي هذه الحملة في إطار المساعي الصينية إلى تخليص المنصات الإلكترونية من معلومات ومحتويات تعد ضارة وغير لائقة التي تهدد الدولة في وجهة نظر المسؤولين.
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