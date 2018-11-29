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رياضة

منتخب الصالات يواجه السعودية وديا.. اليوم

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
منتخب الصالات
منتخب الصالات
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
يدخل المنتخب الوطنى لكرة الصالات فى مواجهة ودية قوية أمام السعودية فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات أمم إفريقيا، على أن يخوض الفريقين ودية ثانية يوم 3 ديسمبر باستاد القاهرة.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق أفضل استفادة ممكنة من مباراة اليوم لتجهيز اللاعبين والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أفضل إعداد للتصفيات الإفريقية.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح اختار 18 لاعبًا لودية السعودية وهم: جمال عبد الناصر وعبد الرحمن بوفون ورجب رمضان ومعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم مجدي ومصطفي عيد ومحمد منصور ومحمد أحمد صالح ومحمد عبد الحميد وعصام علاء ومحمود حسن دهب وسعيد عبد الله ومحمد أحمد السيد حمو ويوسف محسن ومؤمن حمدان وبلال السيد ومصطفى عبد المجيد.

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