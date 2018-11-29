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حوادث

يضم قفص اتهام مكيفا.. رئيس استئناف القاهرة يتفقد مجمع محاكم طرة الجديد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
رئيس محكمة استئناف
رئيس محكمة استئناف القاهرة يتفقد مجمع محاكم جنايات القاهرة
محمد عبدالله
تفقد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، مجمع محاكم جنايات القاهرة في طرة، الذي يتم تنفيذه على أحدث مواصفات قاعات المحاكم، وذلك حتى يتم العمل بها خلال الشهر المقبل.

رافق "شوكت" خلال الجولة، المستشارين محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ومحمد البشبيشي ومحمود عبد الفتاح، عضوا المكتب الفني، حيث بدأ الجولة التفقدية بالمرور على القاعات وغرف المداولة وحجز المتهمين، ووجه باستكمال تكييف غرف الحبس وعزل المبنى عن معهد أمناء الشرطة بمدخل خاص يحمل اسم محكمة استئناف القاهرة ويسلم لمحكمة الاستئناف ليكون تحت إدارتها المباشرة، وتزويد الموقع بمحول كهربائي يكفي للتكييف المركزي لقفص الاتهام وقاعات الجلسات، وتوفير استراحة خاصة لأقارب المتهمين بجانب حجرة للمحامين مزودة بدورة مياه.

ووجه رئيس محكمة استئناف القاهرة بضرورة الانتهاء الفوري من تلك الملاحظات حتى يتم بدء العمل بتلك القاعات الجديدة بداية من الشهر المقبل بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحتى لا يضار متهم من طول فترة التقاضي.

ويتكون المبنى من 4 طوابق وبدروم تم إنشاؤه على مساحة حوالي 1000 متر عبارة وبه ثلاث قاعات جنايات تم تجهيزها وفق أحدث الطرق بجانب غرف المداولة، وأخرى لأعضاء النيابة العامة وقائد حرس المحكمة بالطابق الأرضي بجانب الحجز.
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