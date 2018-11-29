فضيحة لـ أردوغان.. كتب حسن البنا وسيد قطب ألهمت قاتل السفير الروسي

كشفت تقارير إعلامية تركية عن أن النيابة التركية وجدت كتب حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وسيد قطب، منظر الجماعة، داخل حقيبة ضابط الشرطة التركي مولود مريت ألطن طاش، الذي نفذ عملية اغتيال أندريه كارلوف السفير الروسي لدى تركيا، وذلك في فضيحة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعم التنظيم الإرهابي.



وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن النيابة العامة التركية كشفت الستار عن كتب تم العثور عليها بحقيبة ألطن طاش، كانت مخبأة في أحد المنازل التابعة لجماعة "إسماعيل أغا"، بعدما أرسلها قاتل السفير بتاريخ 18 ديسمبر بحجة أنه يريد الانتقال من منزله.



ومن بين الكتب التي عثر عليها كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب، وكتاب "تنظيم الإخوان المسلمين" لحسن البنا، وكتاب "الأمهات والقدس" للكاتب التركي نوري باك ديل، وكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب أيضًا، بالإضافة إلى كثير من الكتب الخاصة بالشيخ نور الدين يلديز المعروف بقربه ودعمه للرئيس رجب طيب أردوغان.



وأشارت "زمان" إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول قضية مقتل السفير الروسي لدى أنقرة كشفت عن أن القاتل كان يتردد على الدروس الدينية للشيخ نور الدين يلديز.



وبالرغم من الزعم الباطل للحكومة التركية والنيابة العامة بأن القاتل كان من حركة الخدمة، دون الاستناد إلى دليل إدانة واحد، إلا أن النيابة العامة وفرق التحقيق لم تعثر على كتاب أو منشور أو ورقة واحدة خاصة بالداعية فتح الله جولن، المتهم الرئيسي بتدبير انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل ضد أردوغان.



وكان السفير الروسي في أنقرة قد قتل على يد ألطن طاش، أحد طاقم الحراسة، في 19 ديسمبر 2016، خلال مشاركته في افتتاح معرضًا فنيًا، وكانت التقارير كشفت أنه شارك أكثر من مرة في موكب أردوغان.