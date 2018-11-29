ندوة بالسويس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومى للمرأة في السويس ندوة عن العنف ضد المرأة، اليوم، الخميس، بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.



وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة في السويس وعادل خشانة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار خالد عبد الستار، عضو المجلس القومى للمرأة.



وأوضحت المهندسة فوزية عبد الله، أن الندوات التى تنظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة المرأة تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذرية لها.



وذكرت أن قضية العنف ضد المرأة هي قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية.



وتناول المستشار خالد عبد الستار، مشروع قانون حماية المرأة من العنف ومحاربة الاضطهاد ضد المرأة، بجانب توضيح ‏الفرق بين أنواع العنف ضد النساء كالمعنوي واللفظي والجسدي وغيره كما تناول الحديث عن أهمية مساندة القرارات الاقتصادية الحالية وكيفية التصدي لجشع التجار عامة وتجار ‏الجملة، والتأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد من حولنا ودعم الدولة في تلك الفترة.