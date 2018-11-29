ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ندوة بالسويس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:49 م
ندوة بالسويس بمناسبة
ندوة بالسويس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة
حسن غنيمة
نظم المجلس القومى للمرأة في السويس ندوة عن العنف ضد المرأة، اليوم، الخميس، بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة في السويس وعادل خشانة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار خالد عبد الستار، عضو المجلس القومى للمرأة.

وأوضحت المهندسة فوزية عبد الله، أن الندوات التى تنظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة المرأة تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذرية لها.

وذكرت أن قضية العنف ضد المرأة هي قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مصر تقوم بخطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الاسرة المصرية.

وتناول المستشار خالد عبد الستار، مشروع قانون حماية المرأة من العنف ومحاربة الاضطهاد ضد المرأة، بجانب توضيح ‏الفرق بين أنواع العنف ضد النساء كالمعنوي واللفظي والجسدي وغيره كما تناول الحديث عن أهمية مساندة القرارات الاقتصادية الحالية وكيفية التصدي لجشع التجار عامة وتجار ‏الجملة، والتأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد من حولنا ودعم الدولة في تلك الفترة.
ندوة بالسويس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة
ندوة بالسويس بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة
loading...

ترشيحاتنا

3 وصفات سحرية تخلصك من انتفاخ البطن

بشرى لجماهير الأهلى.. أزارو جاهز لمواجهة بتروجت

استبعاد جهاد جريشة من إدارة إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية بسبب المصرى

لعشاق طاجن الفريك بالقراميط تعرفي على طريقة تحضيره

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق.. فيديو

احذرى تقديم هذه الأدوية لأطفالك لعلاجهم من نزلات البرد

ليفربول محمد صلاح مهدد بالخروج من دورى أبطال أوروبا

الجبلاية يصدم بتروجت قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

تفاصيل عودة جثمان المصري المقتول فى السعودية.. والسلطات تتعقب الجانى للقصاص

سعر الذهب اليوم الخميس 29- 11- 2018 ..ارتفاع 3 جنيهات

محمد عواد يوجه صدمة قوية للإسماعيلي بعد عصام الحضري

صالح جمعة يظهر في تدريبات الأهلي.. ويتعهد لعبد الحفيظ بالالتزام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لأحمد فلوكس وهنا شيحة بعد زواجهما

تموين الجيزة يحبط طهي 100 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في مطعم شهير بالهرم.. صور

إحباط تهريب 494 كيلو فضة و15 كيلو ذهب بمنفذ السلوم البري.. صور

الرئيس السيسي يمنح وسام الرياضة لأبطال مصر.. فيديو وصور

هبة إدريس: لعبت على نفسية المرأة بفن ماندالا في مجموعة شتاء 2019

فيديو

دراسة سويدية تؤكد: تربية الكلاب تقي من أمراض القلب.. فيديو
نهال نبيل: التعاون مع أخي أضاف لي مفاجأة.. فيديو
الرئيس السيسي يستقبل الأبطال الرياضيين في الاتحادية ويمنحهم الأوسمة.. فيديو
بالفيديو.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية - السعودية
مدبولي: اكتشاف 7 % مصابين بأمراض السكر والضغط والسمنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟