السويس جاهزة لحملة 100 مليون صحة.. صور

أعلن الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، عن جاهزية المحافظة للمشاركة في المرحلة الثانية للحملة القومية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستبدأ يوم السبت الأول من ديسمبر 2018 حتى 28 فبراير 2019 في إطار بدء المرحلة الثانية للحملة ضمن 11 محافظة من ضمنها محافظة السويس تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس بقاعة الفيروز بمديرية الصحة بحضور الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الأحياء السويس وعدد مديري المديريات، وقيادات مديرية الصحة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وأشار نائب المحافظ إلي أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعطى تعليماته للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتذليل أي عقبات تواجه الحملة وتقديم جميع الدعم والمساعدة لتحقيق الهدف والوصول للمستهدف المحددة، ونعلن أن السويس خالية من مرض فيروس سي، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة والتي ستستمر لمدة 3 أشهر في جميع الوحدات الصحية.



وناشد دكتور عبد الله رمضان الجميع بالتعاون والتكاتف من القيادات التنفيذية والشعبية والمجتمع مدني والجمعيات الأهلية ورجال الأوقاف وقيادات الكنيسة لتوعية المواطنين لنجاح الحملة في السويس من أجل الحفاظ على صحتنا.



وقال الدكتور لبيب محمد كمال، إن الهدف المستهدف لإجراء المسح الطبي داخل المحافظة هو 436 ألف مواطن من 18 سنة، لافتا إلى تجهيز 132 فريقا متنقلا و35 مركزا مقسمين على أحياء المحافظة.



وأضاف لبيب، أن إجراء الكشف الطبي والفحوصات بالمجان للمرضى، لافتا إلى أن عمليات صرف الدواء تتم أيضًا بالمجان بمركز الفيروسات الكبدية المتواجد بمستشفى الحميات.



وقدمت دكتورة سارة محسن بإدارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة عرضا عن موعد بدء الحملة والفرق المشاركة واماكنها وبعض الإرشاد والتوجيهات للمواطنين ومعلومات عن فيروس سي والأمراض الأخرى التي سيتم الكشف عليها واسلوب العلاج والتعامل مع الوحدات الصحية والمستشفيات في حالة ظهور الحالة إيجابي.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، لافتا إلى أن كل مستلزمات عملية المسح متوفرة وستجري المسح الطبي لأهالي السويس، حيث سيتم توفير الأجهزة المستخدمة سواء لفيروس سي أو لقياس الضغط والسكر لتحديد الإصابة بالفيروس من عدمه.