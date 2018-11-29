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توك شو

بالخطوات.. حضري بنفسك صابونة لتبيض وتنعيم البشرة.. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قدمت الإعلامية شيرى أنسى خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، بعض النصائح والوصفات الطبيعية للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها، كما حضرت بالخطوات التفصيلية طرييقة تحضير صابونة طبيعية لتفتيح البشرة من أقل المكونات بالمنزل.

وقالت أنسي، إن صابونة تبييض البشرة تتكون من "صابونة جلسرين، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، و2 معلقة كبيرة ماء ورد، ومعلقة كبيرة عسل أبيض، ومعلقة كبيرة زيت زيتون، ومعلقة كبيرة أرز مطحون، فازلين، دقيق".

وأكدت أن التغذية الصحية تساوي 80% من العلاج، موضحة أن التعبيرات الكثيرة تساعد على ظهور علامات التقدم في العمر بشكل أسرع.
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