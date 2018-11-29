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فن

الفنان اللبنانى جو صادر يتعرض لحادث سير .. فيديو

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:50 م
صدى البلد
أحمد البهى
تعرض الفنان اللبنانى الشاب ​جو صادر، لحادث سير ، ادى الى تحطيم الجزء الامامى من سيارته ، وقد نشر فيديو يوضح الخسائر التى تعرضت لها السيارة .

وعلق " جو " على الفيديو قائلًا : " تعرفوا شو أحلى شيء بالخبرية؟ انو كل العالم الحكيتني بتقلّي نفس الجملة: شو عم يصير معك؟"، ، "مش رح قول غير نشكر الله، أنا منيح ومشكور من الكل".

يذكر ان الفنان جو صادر يشارك فى مسلسل "حنين الدم"، والذى يقوم ببطولته عمار شلق، فيفيان أنطونيوس، علي منيمنة، باتريك مبارك، جوي الهاني، مونيانا المقهور، بولين حداد، ونيكول طعمة. العمل يحمل توقيع المخرج شربل خوري، كتابة زينة عبد الرازق ومن إنتاج ​إيلي معلوف
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