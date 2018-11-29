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أخبار العالم

أول تعليق روسي على إلغاء لقاء بوتين وترامب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين لم يتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء الرئيس الأمريكي لقاءه مع الرئيس الروسي على هامش قمة "العشرين".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله: "نحن ذاهبون إلى الأرجنتين. رأينا "التغريدة"، وليس لدينا معلومات رسمية، وإن كان الوضع كذلك فإن الرئيس الروسي سيكون لديه بضع ساعات لإجراء لقاءات مفيدة على هامش القمة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كتب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها إلغاءه اللقاء مع نظيره الروسي على هامش قمة العشرين في الأرجنتنين، على خلفية الأزمة الروسية - الأوكرانية.
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