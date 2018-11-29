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رياضة

تونس تشيد بطاقم الحكم المصري بعد إدارته لقاء النجم والترجي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:26 م
الحكم الدولى أمين
الحكم الدولى أمين عمر
يسرى غازى
أشاد الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء بطاقم التحكيم المصرى الذى أدار مباراة الديربي بين النجم الساحلى والترجى الرياضى ضمن منافسات الدورى المحلى.

وأجرى وديع الجريء اتصالا هاتفيا برئيس لجنة الحكام المصرية عصام عبدالفتاح أشاد خلالها بالمستوى الفنى ورضا كلا الفريقين على طاقم التحكيم المصري بقيادة الحكم الدولى أمين عمر.

يذكر أن طاقما تونسيا بقيادة سليم بلخواص أدار مباراة بيراميدز والنجوم فى الدورى الممتاز الذى انتهى بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.
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