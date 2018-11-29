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مرأة

بوسي شلبي بإطلالة جذابة في ختام القاهرة السينمائي.. صور

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:24 م
بوسي شلبي بأنوثة
بوسي شلبي بأنوثة طاغية في ختام مهرجان القاهرة السينمائي
آية التيجي
ظهرت المذيعة والإعلامية بوسى شلبي بإطلالة جذابة وناعمة للغاية على الريد كاربيت، حيث قامت بإبراز أنوثتها، وذلك خلال تغطية ختام حفل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.

وقد ارتدت بوسي فستانا طويلا باللون الرمادي اللامع، والمصنوع من الجلد والذي يكشف عن اكتافها، وقد أبرز التصميم أناقتها ورشاقتها.

وقد اعتمدت بوسي ترك خصلات شعرها منسدلا على اكتافها بشكل جذاب، حيث بدا مناسبا بشكل كبير مع إطلالتها.

واختارت بوسي بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الموف كأحمر شفاه، مع إبراز عينيها بالكحل الأسود.

ولم تتكلف هنا بارتداء الإكسسوارات فقد اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، مع عقد من نفس اللون، وخاتم كبير، مع حقيبة باللون الأسود اللامع.

ويذكر أن اليوم هو ختام فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي انطلق منذ قليل، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، وتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، وقاموا بالاستعداد بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، وقد دام المهرجان لمدة ٩ أيام، حيث شهد حضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.
بوسي شلبي بإطلالة جذابة في ختام القاهرة السينمائي.. صور
بوسي شلبي بإطلالة جذابة في ختام القاهرة السينمائي.. صور
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