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محافظات

القاهرة تنظم ماراثون للمشي للتوعية بحملة 100 مليون صحة..غدا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:41 م
القاهرة تنظم ماراثون
القاهرة تنظم ماراثون للمشي بوسط البلد للتوعية حملة فيروس سي
عبد العزيز جمال

تنظم محافظة القاهرة ماراثون رياضي للمشي غداالجمعة ، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار التوعية بالحملة القومية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة".

ومن المقرر أن يطلق المحافظ إشارة بدء الماراثون في تمام الساعة 8:30 صباح الغد ، من ميدان عابدين أمام محافظة القاهرة يمينًا شارع محمد فريد ثم شارع البستان يسارًا ميدان التحرير ثم شارع التحرير وأخيرا عودة لنقطة البداية أمام مبنى المحافظة وذلك بمشاركة أبناء مراكز الشباب بالعاصمة والهيئات الرياضية.
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