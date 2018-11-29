إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السنيمائي: الأكل كان حلو

أعربت إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40؛ مشيرة إلى أن المهرجان كان مميزا هذا العام بسبب التنظيم الجيد.



وقالت شاهين خلال حفل ختام المهرجان المذاع على «دي إم سي»: «سعيدة بمستوي المهرجان والشياكة اللي كانت في أعلي مستوى، والمظهر العام اللي يشرف مصر أمام العالم»؛ وأضافت: «عزومات وحفلات العشاء بالمهرجان كانت حلوة وراقية ومحترمة».



ويحضر الحفل عدد كبير من النجوم، الذين حرصوا على حضور حفل الافتتاح، أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، فيفي عبده، حسين فهمي، شريف منير، وحسن حسني ونيللي كريم.



وانطلقت فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

