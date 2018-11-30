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أخبار البلد

فؤاد: أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي يوافقون للمرة الأولى على التعاون البناء

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
حنان توفيق
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتبنيه القضايا البيئية، وللحكومة والوزراء لمشاركتهم بمؤتمر الأطراف وسعيهم للحماية التنوع البيولوجي وإدماجه القطاعات المختلفة.

وأعلنت وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، اعتماد قرارات المؤتمر و الإعلان السياسي بالإجماع.

وقالت «فؤاد» في كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر، إنه للمرة الأولى في تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي يتم فيها موافقة كافة الأطراف بالإجماع، على ضرورة البدء في التعاون البناء في مجالي البيولوجيا التركيبية والتسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، للمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة صون التنوع البيولوجي، بالاضافة إلى والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة.

وأعلنت «فؤاد» أن عدد الدول الحضور بالمؤتمر وصل إلى 180 دولة من الدول الأعضاء من أصل 196 دولة بنسبة 92%، بالإضافة إلى 162 من الدول الأعضاء برتوكول قرطاجنة بنسبة 95%، كذلك عدد 111 من الدول الأعضاء من بروتوكول ناجويا بنسبة 100%، كل هؤلاء قاموا بالموافقة و إقرار عدد 73 قرار طرح بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا برتوكول قرطاجنة.

وأعربت فؤاد عن امتنانها للمساهمات التطوعية التي أعلنها العديد من الدول خلال هذا الاجتماع والزى تعدى المليون دولار لدعم مشاركة الدول النامية في اجتماعات وورش العمل وغيرها في الفترة القادمة.

و تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لكريستيانا بالمر على دعمها الدائم و للعاملين بالأمم المتحدة بالاضافة إلى العاملين بالوزارة على جهدهم المتواصل و الذي تكلل بنجاح المؤتمر.
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