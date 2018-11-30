هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء سيارة ؟ أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" مضمونه " نريد شراء سيارة جديدة وثمن بيع السيارة القديمة لا يكفي لسداد ثمن الجديدة، فهل يجوز أخذ قرض من البنك لسداد باقي المبلغ ؟ "



وأضاف "عويضة" في إجابته على السؤال قائلا، أنه يجوز للإنسان أن يأخذ مبلغا من المال من البنك لإقامة مشروع أو شراء سيارة، فكل هذا من باب التمويل، وهو يجوز شرعا ولا يوجد فيه اي شبه ذنب.