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التراس: تلقينا عروضا كثيرة من دول ترغب في تصنيع أسلحة مشتركة بمصر..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:00 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
ندى فتح الله
أفاد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف الأساسي منه هو الدفع في اتجاه تطوير صناعات الهيئة لمواكبة أحدث النظم العالمية.

وأضاف "التراس" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بمعرض "إيدكس 2018" اليوم أن الرئيس السيسي قد اكد على التطوير في الصناعات الدفاعية، إضافةً إلى التعاون مع الشركات العالمية الكبرى في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر وإيجاد صناعات مشتركة تجمع بين الهيئة ومختلف الشركات الكبرى.

وتابع "التراس" أن هناك كثيرا من الدول قد تقدمت بعروض كثيرة لمصر ترغب في تصنيع أسلحة مشترك داخل مصر، مما يؤكد على حالة الإستقرار التامة التي تشهدها البلاد، إضافةً إلى التأكيد على أن المناخ الاستثماري بمصر مناسب جدًا لكافة الشركات العالمية.

وأكد "التراس" أن السوق المصري مناسب جدًا لتسويق منتجات الشركات العالمية الخاصة بالأسلحة، مشيرًا إلى أن دور مصر الإقليمي يعود بقوة مرة أخرى.
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