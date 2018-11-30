الشرطة البلجيكية تعتقل العشرات من متظاهري السترات الصفراء

اعتقلت الشرطة البلجيكية اليوم الجمعة، حوالي 60 شخصا من متظاهري السترات الصفراء وذلك بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين رجال الشرطة، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وشهدت العاصمة بروكسل احتجاجات واسعة للسترات الصفراء في أول مظاهرة تنظمها الحركة خارج فرنسا.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك بعد قيام "السترات الصفراء" بقطع عدد من الطرق وحرق سيارات الشرطة.