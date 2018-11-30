وزير الخارجية البحريني عن محمد بن سلمان: أسد الجزيرة وخير من يمثلنا

غرَّد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، عبر "تويتر"، وجه فيها رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الذي يشارك حاليًا باجتماعات قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وكتب آل خليفة في تغريدته: "نفخر بك يا أسد الجزيرة، فأنت خير من يمثلنا".



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الخارجية السعودية إعلانها أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى عددا من قادة الدول المشاركين في قمة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



والتقى ولي العهد السعودي منذ قليل وبشكل عابر بكل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب وصولهما إلى مقر القمة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر إقامته في بوينس أيرس، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.



وأضافت أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا على هامش قمة العشرين استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.



فيما أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها ستعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.





