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برلمان

هاني أباظة: إعادة تشكيل وهيكلة لجان الوفد في الشرقية.. صور

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
اجتمع النائب الوفدي هاني أباظة ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الشرقية، بأعضاء اللجنة وكلفهم بإعادة هيكلة وتشكيل لجان الوفد بالمحافظة على مستوى الوحدات والقرى والمراكز، خلال 15 يوما، كما كلف رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية بالتواصل مع جميع لجان المحافظة يوميا وازالة جميع العقبات امام اى لجنة وتلقي استمرات العضوية وتفعيل دور اللجان.

وأضاف "أباظة" أن المقرات متاحة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا الي انه قرر عمل لجان لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين.

وتابع أن هناك خطة عمل وندوات تثقيفية لشباب الحزب على مستوي المحافظة لشجيعهم على العمل الحزبي داخل مقر اللجنة.
هاني أباظة: إعادة تشكيل وهيكلة لجان الوفد في الشرقية.. صور
هاني أباظة: إعادة تشكيل وهيكلة لجان الوفد في الشرقية.. صور
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