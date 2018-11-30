ضبط قاتل فتاة المرج.. والمتهم: تربطني بها قرابة وتخلصت منها لسلوكها البطال.. فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد المتورطين في واقعة مقتل فتاة بطلقة في الرأس على يد ملثم بالمرج، وتبين أن المتهم هو أحد أقارب المجني عليها وأقر فى اعترافاته أنه قتلها بسبب شكه في سلوكها.



وفي ذات السياق بدأت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خليفة، تحقيقات موسعة مع المتهم، بعدما أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أنه أحد أقاربها وقام بقتلها بسبب شكة في سلوكها..كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم آخر.



وقال المتهم في تحقيقات النيابة، أنه تربطه قرابة من المجني عليها، وأنه قتلها لشكه في سلوكها بعد أن حذرها مرات كثيرة، من أن هناك «كلام بين الناس» أن سلوكها «بطال»، ولكنها لم ترجع عما هي فيه.



وأضاف المتهم، «إحنا صعايدة من أسيوط.. ومينفعش حد يتكلم علينا»، مضيفًا «كان لازم أخلص منها وقتلتها لذلك».



وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا، يفيد بقيام مجهول بإطلاق النار على فتاة كانت تسير فى الشارع بمنطقة المرج، وتبين أن المجنى عليها فتاة فى العشرينات من عمرها ترتدى نقابا.