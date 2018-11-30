عمرو دياب يشدو بأحلى أغانيه فى حفل كايرو فيستيفال

بدأ الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي في مول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، والذي تعد أول حفل له لجمهوره في مصر بعد طرح ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي طرحه في سبتمبر الماضي.



شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم عمرو دياب "ميدلي" متنوعا من أغانيه القديمة والحديثة، بعد أن صعد المسرح بتصفيق حار فور ظهوره للجمهور، مرتديًا طاقمًا شتويًا مكونا من بنطلون أسود وقميص أبيض مع رابطة عنق سمراء وجاكيت كاجوال.



وينتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي تم طرحه قبل شهرين، وحقق نجاحا كبيرا.

