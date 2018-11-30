ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو دياب يشدو بأحلى أغانيه فى حفل كايرو فيستيفال

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
سعيد فراج
بدأ الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي في مول كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، والذي تعد أول حفل له لجمهوره في مصر بعد طرح ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي طرحه في سبتمبر الماضي.

شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم عمرو دياب "ميدلي" متنوعا من أغانيه القديمة والحديثة، بعد أن صعد المسرح بتصفيق حار فور ظهوره للجمهور، مرتديًا طاقمًا شتويًا مكونا من بنطلون أسود وقميص أبيض مع رابطة عنق سمراء وجاكيت كاجوال.

وينتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي" الذي تم طرحه قبل شهرين، وحقق نجاحا كبيرا.
عمرو دياب يشدو بأحلى أغانيه فى حفل كايرو فيستيفال
عمرو دياب يشدو بأحلى أغانيه فى حفل كايرو فيستيفال
loading...

ترشيحاتنا

بسملة كمال.. صاحبة مقطع حب إيه التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

التحقيق مع جروس بعد الخروج من البطولة العربية

ترامب يحرج رئيس الأرجنتين خلال قمة مجموعة العشرين.. فيديو وصور

قصة أخطر امبراطور للمخدرات غير ملامحه لتضليل الشرطة..صور

فيديوجراف.. سباق بين صلاح ومحرز وسليمان على الأفضل أفريقيًا في 2018

بناهيني الاتحاد السكندرى يصدم الزمالك بهدف أول.. فيديو

شاهد.. أهداف مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بكأس زايد

جماهير الاتحاد السكندرى تقذف جنش الزمالك بـ الحجارة

بيومي فؤاد يكشف سبب وجوده بكل الأعمال الفنية.. فيديو

ضبط قاتل فتاة المرج.. والمتهم: تربطني بها قرابة وتخلصت منها لسلوكها البطال.. فيديو

مصطفى بكري: مبارك مهدد بالحبس في حالة واحدة

محمد ناصف يعتذر للاعبي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

شوط أول سلبي بين الزمالك والاتحاد.. والحكم العراقي يرفض احتساب ركلة جزاء للأبيض

تكلفة صادمة لمعطف ميلانيا ترامب خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد.. صور

ختام مهرجان القاهرة: فيفي وشيرين الأسوأ.. والأسود موضة النجمات

فيديو

بيومي فؤاد: أول شغلانة ليا كانت في محل سمك.. فيديو
بيومي فؤاد عن أداء الأهلي السيئ: ولا يهمنا.. دولاب البطولات مليان.. فيديو
بيومي فؤاد يكشف سبب وجوده بكل الأعمال الفنية.. فيديو
بيومي فؤاد: لهذا السبب لم أظهر بأعمال فنية مؤخرا.. وانتظروا مفاجأة.. فيديو
أخطاء نرتكبها في حق أطفالنا تدمر صحتهم وقدراتهم الذهنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟