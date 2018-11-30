ديو جديد يجمع بين ياسمين علي وسليم عساف.. قريبا

أعلنت المطربة ياسمين علي والمطرب الملحن والشاعر اللبناني سليم عساف، اليوم، عن طرح البوستر الدعائي لأغنية "ملاك وشيطان" وهي دويتو يجمع بينهما لأول مرة، ويستعدان لإطلاقه قريبا.



الأغنية كلمات وألحان سليم عسّاف، توزيع رامي سمير الذي وزّع مؤخرًا أغنية "٣ دقات". أمّا التسجيل، بإشراف مهندس الصوت خالد سند. وتعود فكره الاغنيه لـ ياسمين والتي قامت بطرحها علي عساف لوضعها في إطار دويتو بينهما.



عبّر سليم عن سعادته بمشاركة ياسمين له في هذا الدويتو، وصرّح أنها تتمتع بإحساس خطير يتلاءم مع صوته وموضوع الأغنية بشكل عام ، كما أضاف "عساف "إن هذه الأغنية من ؟أقرب الأغنيات التي ألفها ولحنها إلى قلبه.



وأكّد أنه في إطار التحضير لزيارة للقاهرة والإحتفال مع الإعلام والصحافة المصرية بإطلاق الأغنية التي يعتبرها هديته الأولى لجمهوره المصري.



سليم عساف فنّان لبناني شامل، قدّم العديد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا نذكر منها "شو حلوي"، "مش خايف" و"كيفو قلبِك". بالإضافة إلى عدد هائل من أنجح الأغاني العربية التي حملت توقيعه بأصوات كبار النجوم مثل: إليسّا، نانسي عجرم، صابر الرباعي ، نجوى كرم، كارول سماحة، رامي عياش.



اما المطربة ياسمين علي فقد اشتهرت بغنائها لأغنية نقابل ناس التي كانت جواز مرورها لقلوب الجمهور في مصر والوطن العربي، كما قدمت مؤخرا عددا من الأغنيات والكليبات نذكر منها يا بتاع الورد، فاكر زمان، تتر مسلسل أمر واقع "اتفاءلوا بالخير"، حب زمان، وتتر مسلسل بيت السلايف "كتير من الحكايات".



يذكر أن "ملاك وشيطان" ثالث ديو للمطربة ياسمين علي حيث غنت "أنا شهيرة أنا الخائن "مع محمد نور وأغنية تتر مسلسل بيت السلايف مع الملحن مدين.