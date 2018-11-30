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أخبار العالم

جريحان جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منزل في جنوب السعودية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:55 م
سقوط قذيفة
سقوط قذيفة
أ ش أ
أصيب شخصان إثر سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية على منزل سكني جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السعودي في منطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني قوله إن فرق الدفاع المدني تلقت اليوم الجمعة بلاغًا عن تعرض منزل سكني بمحافظة "صامطة"، لقذيفة أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف أن امرأة يمنية ومواطن سعودى أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.
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