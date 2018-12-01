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محافظات

استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
استمرار سقوط الأمطار
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
ايمن محمود
شهدت محافظة مطروح، امس الجمعة، استمرار سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة واشتدت غزارتها على مدن الساحل الشمالي.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح خاصة التي لا يوجد بها صرف صحي الريفية والكيلو 2 والكيلو 4 الكيلو7 والسنوسية، إضافة إلى منطقة الكورنيش والتي تجمعت كميات كبيرة من مياه الأمطار بها.

واضطر معظم المواطنين الى البقاء بمنازلهم وعدم الخروج لحين انتهاء هذه الموجة الممطرة كما قلت حركة السفر من مطروح الى المحافظات الأخرى.
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
استمرار سقوط الأمطار بمطروح.. فيديو وصور
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