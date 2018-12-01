ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يلتقي بن سلمان على هامش قمة الـ 20 في الأرجنتين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:00 م
ترامب و بن سلمان
ترامب و بن سلمان
سمر صالح
التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة الاقتصادية G20 المنعقدة في الأرجنتين.

وقالت القناة العاشرة العبرية، اليوم، السبت، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي ترامب، بالأمير بن سلمان فى الأرجنتين على هامش القمة المنعقدة، كان لقاءً وديا ولم تورد أى تفاصيل ما تم خلال اللقاء.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، يومي 30 نوفمبر، و1 ديسمبر.
loading...

ترشيحاتنا

هذا ما يتناوله زعماء قمة العشرين في مأدبة الغداء والعشاء

الحكومة تنفي طرح بنزين ٨٧ في محطات الوقود

الحزب الحاكم في تشاد يكشف حقيقة إعادة العلاقات مع إسرائيل

غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين

طبيبة نفسية: إهانة الأطفال قد تدفعهم لارتكاب السرقة.. فيديو

الأرصاد: 21 يوما تفصلنا عن الشتاء واضطراب حركة الملاحة البحرية.. فيديو

أزمات لاعبي المنصورة.. صبحي: الإدارة رفضت رحيلي للأهلي لتدمير مستقبلي

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

انهيار انستجرام الصادم عالميًا.. وهذه الدول الأكثر تضررًا

إسكان البرلمان: حالات لا ينطبق عليها التصالح فى مخالفات البناء

انتبه.. في هذه الحالة يتساوى نصيب الأخ والأخت في تركة المتوفى

دون راحة .. الأهلي يتدرب بعد مباراة بتروجيت استعدادا لـ الجونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

يحيي الشاذلي: حملة 100 مليون صحة حققت نجاحا فوق المتوقع
محافظ المنوفية: نستهدف 2.5 مليون بالمرحلة الثانية من 100 مليون صحة
محافظ القاهرة: أكثر من 10 مراكز طبية بكل حي لاستقبال حملة 100 مليون صحة
نائب رئيس جهاز مدينة بدر يكشف تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي
الصحة تناشد المواطنين المشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟