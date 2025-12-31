أمم أفريقيا| الجزائر يعبر غينيا بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة

حقق منتخب الجزائر لعلامة الكاملة في مرحلة مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 و المقامة في المغرب، بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا الاستوائية 3-1، والتي جمعت بينهما على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط

أحرز زين الدين بلعيد الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 19 وأضاف فارس شعيبي ثاني الأهداف في الدقيقة 29 قبل أن يضيف إبراهيم مازة الهدف الثالث ويعزز تقدم محاربي الصحراء بثلاثية في الشوط الاول.

ونجح إميليو نسوي في تسجيل هدف منتخب غينيا الوحيد في الدقيقة 50 من زمن المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا



يتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بوركينا فاسو برصيد 6 نقاط، ثم السودان 3 نقاط وأخيرا غينيا الاستوائية بدون رصيد .

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:-

حراسة المرمى: مانديرا.

الدفاع: بلغالي، آيت نوري، توجاي وبلعيد.

الوسط: زروقي، عبدلي، شايبي.

الهجوم: حاج موسى، مازة، بقرار.