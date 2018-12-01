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حوادث

ضبط طنى أعلاف حيوانية و500 كيلو نخالة غير صالحة وسجائر مجهولة بالغربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:28 م
سجائر مجهولة
سجائر مجهولة
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 2 طن أعلاف حيوانية و500 كيلو نخالة غير صالحة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة على مستوى المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "على أ ال س" 59 سنة صاحب مدشة أعلاف بدون ترخيص بقرية كفر البرى بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته طنى أعلاف حيوانية غير مطابقة للموصفات فى المحضر رقم 20548 جنح مركز زفتى.

كما ضبط "ابراهيم م م أ" 32 سنة صاحب ماكينة طحين بدون ترخيص بقرية البسطويسي بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته (500 كجم) نخالة غير صالحة للاستهلاك الحيوانى فى المحضر رقم 65688 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "محمد ال ع ال " 50 سنة صاحب محل بقاله بميدان ستوته أول طنطا مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 36464 جنح قسم اول طنطا كما ضبط "جابر ع م ال" صاحب مخبز بلدى بدائرة ثان المحلة – مقيم بذات الناحية وتبين قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن (18 جراما) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 10 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "إيمان إ ال ال" صاحبة مخبز بلدى ببندر كفرالزيات مقيمة بذات الناحية وتبين قيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن (14 جراما) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين كفر الزيات وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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