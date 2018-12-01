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ديني

ما زواج البدائل وحكم الشرع فيه؟.. أمين الفتوى يجيب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بطريقة البدائل والمعروف في الإسلام بنكاح الشغار، لا يجوز شرعا إلا في حالات معينة.

وأضاف "عبدالسميع" في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه "ما حكم الشرع في زواج البدائل؟"، أن زواج البدائل المعروف في الإسلام بنكاح الشغار، كأن يأخذ شخص ما اخته ويذهب لشخص آخر ليزوجها له ويتزوج هو اخت الثاني، حرام شرعا ولا يجوز بهذه الطريقة.

وأوضح أمين الفتوى، أنه في حالة اتمام هذا الزواج بشكل صحيح وجميع الشروط متحققة فيه وحقوق الزوجة محفوظة، يكون الزواج حلال ولا إثم فيه.
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