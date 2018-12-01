ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا من زيارة الشانزليزيه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
حذرت وزارة الخارجية السعودية المواطنين السعوديين المتواجدين في العاصمة الفرنسية باريس من الذهاب إلى شارع الشانزليزيه والمناطق المحيطة به حرصا منها على سلامتهم.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر موقع "تويتر": "المواطنون الكرام السياح والمقيمين في ‎#باريس .. حرصًا على سلامتكم تنصح السفارة باتخاذ الحيطة وعدم الذهاب إلى شارع شانزليزيه والمناطق المحيطة به اليوم".

وأشارت الوزارة خلال التغريدة إلى ارقام الهواتف الخاصة بالسفارة السعودية في فرنسا للتواصل من خلالها في حال التورط في اي أزمة أو التعرض فمشكلة تخص الأمر: "التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:
(0033626238195- 0033673656324)"
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى: ما يحدث للشرطة الفرنسية في احتجاجات السترات الصفراء إهانة

فستان بلاستيك ومستعمل.. سارة عبدالرحمن محترفة في خطف الأنظار في المهرجانات

السر في النعناع.. 5 نصائح لمرضى القولون العصبي

رانيا يوسف معتذرة عن الفستان الفاضح: خانني التقدير

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

إخلاء سبيل وائل عباس بتدابير احترازية

إنقاذ 100 سائح علي متن باخرة سياحية شحطت فى نيل الأقصر

شاهد .. إنقلاب عربة محملة بجنود قوات خاصة سعودية خلال عرض عسكري

ترامب يلتقي بن سلمان على هامش قمة الـ 20 في الأرجنتين

في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف احمد الشيخ فى الشوط الاول.. فيديو

ننشر أول صور للأسلحة في معرض إيديكس 2018 المقام في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفار نائباً عن وزير الشباب في حفل ختام بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

فيديو

سفير اليابان بالقاهرة يشارك تلاميذ مدرسة العبور في نظافة أحد الفصول.. فيديو
التعادل الإيجابي 2-2 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
الشيخ يفك نحس الأهلي ويقوده للفوز على بتروجيت ..فيديو
هواوي العالمية تربط الابتكار بالتكنولوجيا في السوق المصرية.. فيديو
يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟