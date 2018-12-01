الخارجية السعودية تحذر مواطنيها في فرنسا من زيارة الشانزليزيه

حذرت وزارة الخارجية السعودية المواطنين السعوديين المتواجدين في العاصمة الفرنسية باريس من الذهاب إلى شارع الشانزليزيه والمناطق المحيطة به حرصا منها على سلامتهم.



ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر موقع "تويتر": "المواطنون الكرام السياح والمقيمين في ‎#باريس .. حرصًا على سلامتكم تنصح السفارة باتخاذ الحيطة وعدم الذهاب إلى شارع شانزليزيه والمناطق المحيطة به اليوم".



وأشارت الوزارة خلال التغريدة إلى ارقام الهواتف الخاصة بالسفارة السعودية في فرنسا للتواصل من خلالها في حال التورط في اي أزمة أو التعرض فمشكلة تخص الأمر: "التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:

(0033626238195- 0033673656324)"