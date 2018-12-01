الكرملين يستبعد أن تكون هناك وساطة بين موسكو وكييف لتسوية الوضع في مضيق كيرتش



استبعدت الرئاسة الروسية "الكرملين" إمكانية أن تكون هناك أي وساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الوضع المتعلق بالحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش.

وأكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/، أنه تم التطرق إلى هذه الحادثة خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وأشار بيسكوف إلى أن ميركل تحدثت عن رغبتها في تسوية هذا الوضع، لكن كلمة "وساطة" لم تذكر؛ وعلى الأرجح هذا غير ممكن لأن الحديث يدور عن انتهاك حدود الدولة، وتحقيق قضائي وإجراءات قضائية بحق المخالفين؛ ولذلك أعتقد بأنه لا يمكن الحديث عن وساطة ما.

ولفت بيسكوف إلى أن ميركل وماكرون خلال اللقاء مع بوتين أبديا اهتماما بشأن الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الذين تم احتجازهم بعد خرقهم الحدود الروسية ؛ وأوضح بوتين لميركل أن الحديث في هذا الصدد يدور عن قرار المحكمة وإجراءات التحقيق، ولذلك سيتطلب هذا الأمر بعض الوقت.

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن الرئيس بوتين قدم لكل من ميركل وماكرون "توضيحات مستوفية" بخصوص الحادث في مضيق كيرتش ، مؤكدا أن الجميع سمعوا كلام الرئيس حول أن ما حدث، هو استفزاز مرتبط بالوضع على عتبة الانتخابات في أوكرانيا.

وكانت روسيا قد احتجزت يوم 25 نوفمبر الماضي 3 سفن أوكرانية دخلت المياه الروسية بصورة غير شرعية في مضيق كيرتش.

