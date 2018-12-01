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فن

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي عمرو دياب عدة صور له من حفل أمس الجمعة بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيرًا. 

وظهر في الصور شابًا من جمهور عمرو دياب، نجح في التسلل إلى المسرح لالتقاط صورة مع الهضبة، بينما يحاول الـ بودي جارد منعه عن طريق جذبه بالقوة من ملابسه، ليسقط المعجب أرضًا بينما يقوم الهضبة بسحبه من الأرض. 

من جانبه حرص الهضبة على إرضاء الآلاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من "ياساحر" التي افتتح بها فقرته ومرورا بأغاني " قمرين"،" ده لو اتساب:،" يتعلموا"، "تملي معاك"، "وياه"،"أنت مغرور"، :برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"،و" كنت في بالي" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين. 

شهد الحفل العديد من الإغماءات والتدافعات بسبب التزاحم الشديد بالإضافة إلى تكدس أبواب الدخول بالجمهور منذ الثانية ظهرًا وحتى ختام الحفل في الحادية عشرة مساء. 
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور
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