الداخلية الفرنسية": ارتفاع عدد المعتقلين من محتجي "السترات الصفراء" إلى 255 شخصا



أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم /السبت/ ارتفاع عدد المعتقلين من محتجي "السترات الصفراء" إلى 255 شخصا في العاصمة ​باريس​.



ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/، مشيرة إلى أن الاحتجاجات انتقلت إلى جنوب وغرب البلاد.



واندلعت احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في باريس للأسبوع الثالث على التوالي؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة؛ ما أدى إلى حصول اشتباكات مع الشرطة الفرنسية وقطع للطرق وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.



وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أن الشرطة ستتصدى لأعمال التخريب التي يقوم بها المحتجون، لافتا إلى أن الشرطة تعرضت لهجمات عنيفة وغير مسبوقة من المحتجين.