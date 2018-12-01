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ديني

صالون طابة برئاسة الحبيب علي الجفري ينظم أمسية شعرية.. صور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
محمود ضاحي
نظم صالون طابة التابع لمؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الداعية الحبيب علي الجفري، أمسية شعرية لعدد من الشعراء الشباب المبدعين مع عدد من العلماء والمشايخ حول الرؤية الشعرية للجمال.

وقال "الجفري" عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: كانت الأمسية تلقائية التعبير بين نثر ونظم لدى من حضر من شباب الشعراء أبلغ إيناسًا وأعمق ملامسة للقلب من تنظير الفلاسفة حول مفهوم الجمال.

وشارك الدكتور أسامة الأزهري في مداخلة منهجية لاقت تفاعلا لافتًا بين الشباب في جو من المحبة والألفة.

تأتى الأمسية فى إطار الأنشطة المختلفة التى تنظمها مؤسسة طابة والتى تهدف إلى إثراء الساحة الثقافية بمضامين وفاعليات هادفة ترقى بمشاعر ووجدان الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة.
صالون طابة برئاسة الحبيب علي الجفري ينظم أمسية شعرية.. صور
صالون طابة برئاسة الحبيب علي الجفري ينظم أمسية شعرية.. صور
صالون طابة برئاسة الحبيب علي الجفري ينظم أمسية شعرية.. صور
صالون طابة برئاسة الحبيب علي الجفري ينظم أمسية شعرية.. صور
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