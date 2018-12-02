النيابة توجه تهمة القتل الخطأ لضابط المقطم.. والبلطجة لـ 4 متهمين آخرين

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل سائق بطلق ناري فى مشاجرة مع ضابط شرطة بسبب ركنه سيارة في المقطم.





وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الرابع في الواقعة.





ووجهت النيابة للضابط تهمة القتل الخطأ، ووجهت المتهمين المحبوسين الثلاثة الآخرين اتهامات البلطجة والشروع فى قتل الضابط وأحد أقاربه، وحيازة أسلحة بيضاء، واستعراض القوة.





وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على اثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.





وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله الى المستشفى.



