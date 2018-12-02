شوشة يصدق على توزيع المدرسين الجدد بمدارس سيناء

صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على توزيع المدرسين الجدد على الإدارات التعليمية بشمال سيناء.





وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم اختيار 40 خريجًا للعمل بوظيفة أخصائي مساعد تطوير تكنولوجي، و 31 خريجًا للعمل بوظيفة اخصائي مساعد مكتبات، و28 خريجًا للعمل بوظيفة معلم مساعد تربية فنية، و25 خريجًا للعمل بوظيفة أخصائي مساعد صحافة،و 5 خريجين للعمل بوظيفة معلم مساعد صناعات نسيجية، و 5 خريجين للعمل بوظيفة أخصائي مساعد مسرح، 4 خريجين للعمل بوظيفة معلم مساعد مركبات، للعمل بوظيفة معلم مساعد ميكانيكا، وخريج للعمل بوظيفة معلم مساعد صناعات معمارية.



