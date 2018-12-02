ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عادل حمودة يحتفل بتوقيع مذكراته الأربعاء المقبل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
صدى البلد
يحتفل الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، بتوقيع مذكراته "كلمة السر - الحرية"، وذلك الأربعاء المقبل 5 ديسمبر بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية والوزراء ونجوم الفن والمجتمع.

كتاب "كلمة السر" هو الكتاب الأول من مذكرات عادل حمودة"٥٠ سنة في أفران الصحافة والسياسة، ويكشف من خلاله العديد من الأسرار والكواليس التي يتم سردها لأول مرة، لأنها مذكرات تحمل القليل من سيرتها لشخصيته ولكنها تحمل الكثير من سيرة الوطن الذي عاش فيه، ومن ثم فإنها تؤرخ أسرار وأحداث وشخصيات يكشفها للمرة الأولى والتى تحسم الكثير من الجدل الذى أُثير حولها.

يأتي ذلك بعد أيام من احتفال مهرجان "القاهرة السينمائي" في دورته الـ40 بطرح كتاب "صلاح أبوسيف – مذكرات مجهولة" للكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، والذي تناول فيه مذكرات المخرج الراحل التى سجلها في محاورات كان قد أجراها معه، وتناول فيها أسرار تنشر لأول مرة فى رحلة "أبوسيف" مع السينما والحياة.


"كلمة السر" يطلب من مكتبات:
القاهرة:
- فروع مكتبات الديوان
- مكتبة فكرة في سيتي ستار
- مكتبة تنمية
- مكتبة مدبولي
- مكتبة مبتدأ
-مكتبة سنابل في وسط البلد

المنصورة:
- مكتبة عصير الكتب
- المكتبة العصرية
- مكتبة الجمل
- كتبك الشرق في مطار القاهرة

الإسكندرية:
- مكتبة روايات الشباب
- بيت الكتب
- مكتبة اليت سان ستيفانو
عادل حمودة يحتفل بتوقيع مذكراته الأربعاء المقبل
عادل حمودة يحتفل بتوقيع مذكراته الأربعاء المقبل
عادل حمودة يحتفل بتوقيع مذكراته الأربعاء المقبل
loading...

ترشيحاتنا

مدرب الأهلى السابق يتوج باللقب الثانى لكأس الكونفيدرالية

نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها حسام الحسينى .. فيديو

وزارة التموين تكشف طرق التظلم على حذف الأشخاص الخطأ

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

اختفاء 16 صيادا على مركب بخليج السويس في ظروف غامضة

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

5 حيل لإخفاء خصلات الشعر الأبيض دون صبغة

حبس والد فتاة المرج لتحريضه على قتلها لسوء سلوكها

الرجاء بطل الكونفدرالية رغم الخسارة أمام فيتا كلوب بثلاثية.. فيديو

لقطات مرعبة .. فيل ثائر يدمر قرية هندية ويصيب قاطنيها

الميركاتو الشتوى .. الأهلى يضرب بقوة ويتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور
مبابي يسجل لـ بايس سان جيرمان في شباك بوردو وهو مصاب ويطلب التغيير ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟