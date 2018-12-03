محمد أبو العينين يقدم 100 منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة..فيديو

قالت الإعلامية، رشا مجدى، إن محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، والرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى،وقع بروتوكولا مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتقديم 100 منحة دراسية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بالأكاديمية.



وأضافت رشا مجدي،خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه وقع على مذكرة التفاهم من جانب الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ومحمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومساعد الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى.



ونوهت إلى أن أبو العينين أكد أن تلك المنحة تأتي تقديرا لهؤلاء الشهداء الأبطال الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي، ضد الإرهاب الأسود الغاشم.

