مصرع 7 طلاب وإصابة 9 آخرين في انهيار أرضي بمنتجع بإندونيسيا

لقى 7 من طلبة الجامعة مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انهيار أرضي بمنتجع للينابيع الحارة في مدينة كارو بمقاطعة سومطرة الشمالية بإندويسيا.



ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عن رئيس هيئة التخفيف من الكوارث في المدينة قوله "إن الطلبة من جامعة بريما إندونيسيا في مدينة ميدان عاصمة المقاطعة، وداهمهم الانهيار الأرضي وهم نيام في كوخ كانوا يمضون فيه ليلتهم في منتجع الينابيع، حيث إنهار جزء من الجرف في وقت مبكر من صباح أمس عقب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة في الليلة السابقة عليها".





