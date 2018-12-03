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أخبار العالم

الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح نيجيرفان لرئاسة إقليم كردستان العراق

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:20 م
مسؤول كبير بالحزب
مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
رويترز
قال مسؤول كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، اليوم الاثنين، إن الحزب رشح نيجيرفان برزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق ومسرور برزاني لرئاسة الوزراء.

وفاز الحزب بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت في سبتمبر أيلول.

ونيجيرفان برزاني هو رئيس وزراء حكومة كردستان العراق الحالي ومسرور برزاني هو قائد الأمن في الإقليم حاليا. وهما على التوالي ابن أخي وابن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني.
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