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محافظات

إعلام المحلة يناقش الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.. صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
أحمد على
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات –رئاسة الجمهورية– بالتعاون مع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية ندوة صباح اليوم الاثنين بمدرسة الشهيد مالك مهران الثانوية بنين تحت عنون "الاستخدام الآمن للانترنت ودور وسائل التواصل الاجتماعي فى تشكيل سلوكيات الطلاب.

حاضر فى الندوة المهندس نصر عبد الرحيم مدير مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات التابع لرئاسة الوزراء والذى أكد على أن تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات الحديثة تحمل سلبيات وإيجابيات فى نفس الوقت، مؤكدا على ضرورة استخدامها بشكل أمن وبما يخدم المستخدم لها والبعد عن السلبيات المتمثلة فى حالة الإدمان التى تسببت فى الانفصال الأسرى وانعزال الفرد بنفسه بعيدا عن الواقع علاوة على بث الأفكار الهدامة والدخول على المواقع الاباحية.

وأضاف نصر أن من أهم سلبيات تلك الوسائل إلغاء العقل مما نتج عنها ندرة عدد المبدعين بخلاف التأثيرات السلبية على الصحة العامة.

وأشار نصر إلى أهمية الاستفادة من ايجابيات وسائل التكنولوجيا الحديثة فى البحث العلمى والتحصيل الدراسي والحصول على المعلومات فى كل المجالات والتواصل مع الأهل والأصدقاء وترسيخ العلاقات الاجتماعية والانسانية فى المجتمع.

حضر اللقاء عدد من طلاب وأساتذة المدرسة تحت إشراف عبد الكريم الخميسي كبير الاخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة ونظمه وأداره جلال أبو النصر الإعلامي بالمركز برئاسة مصطفى حسين مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.
إعلام المحلة يناقش الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.. صور
إعلام المحلة يناقش الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.. صور
إعلام المحلة يناقش الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين.. صور
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