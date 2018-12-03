قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا من الضفة الغربية

وأضاف أن طفلين اعتقلا من مخيم العروب عمرهما (14 عاما)، إلى جانب مواطن آخر من بلدة عزون في محافظة قلقيلية.





وقال شهود عيان ، إن شبان المنطقة حاولوا التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة من جهة الحاجز العسكري، التي أطلقت قنابل صوتية حارقة وأخرى غازية مسيلة للدموع.





فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر أغنام ونهبت مبلغا ماليا في الأغوار الشمالية شمال الضفة.





وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وحظائر أغنام في قرية فصايل بالأغوار، تعود ملكيتها لعائلة زايد.





وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت عددا من منازل المواطنين مساء يوم أمس، ونهبت من أحدها مبلغا ماليا.





وفي نابلس، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استولت على مسكن زراعي عقب اقتحام أراض تابعة لقرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس.





اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 19 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان وأسرى محررون، رافق ذلك اعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم، وتفتيش وتخريب للمنازل.وذكر نادي الأسير، في بيان اليوم، أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، فيما جرى اعتقال أربعة مواطنين من طولكرم، ومن محافظة رام الله والبيرة اُعتقل ثلاثة مواطنين، كما اعتقل مواطنان من محافظة جنين.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في أزقته وشوارعه، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.كما استولت قوات الاحتلال على معدات زراعية لتربية الدواجن من داخل منشأة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين.