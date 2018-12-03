بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة

وقعت الدكتور سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بروتوكول تعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة القاهرة ويمثلها دكتور هالة طلعت، عميد كلية طب جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.





و جاء هذا الاتفاق انطلاقًا من رؤية هيئة التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة للعمل علي إنهاء قوائم أنتظار المرضي في تخصصات أمراض وجراحات كل من ( المفاصل – العيون – جراحات القلب – قساطر القلب العلاجية والدوائية، لجميع الفئات العمرية من المرضي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي.



