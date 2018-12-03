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بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:49 م
برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين التأمين الصحى وجامعة القاهرة
عبدالصمد ماهر
وقعت الدكتور سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بروتوكول تعاون بين الهيئة ومستشفيات جامعة القاهرة ويمثلها دكتور هالة طلعت، عميد كلية طب جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

و جاء هذا الاتفاق انطلاقًا من رؤية هيئة التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة للعمل علي إنهاء قوائم أنتظار المرضي في تخصصات أمراض وجراحات كل من ( المفاصل – العيون – جراحات القلب – قساطر القلب العلاجية والدوائية، لجميع الفئات العمرية من المرضي المنتفعين بخدمات التأمين الصحي.

وأكدت د/ سهير رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى ،وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى. وفي القضاء علي قوائم الأنتظار بالمستشفيات، والاستعدادات الجارية لتمهيد تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل .
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي ومستشفيات جامعة القاهرة
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