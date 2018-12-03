بالصور.. فرنسا تستعرض قوتها العسكرية في إيديكس 2018

شهد جناح شركات السلاح الفرنسية العارضة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2018، العديد من المعروضات ونماذج الأسلحة الخاصة بالأسلحة الفرنسية المختلفة، حيث تم عرض نماذج الصواريخ المتطورة وصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الطائرات والتسليح القتالي للجنود، وعرض نماذج للدبابات والمدرعات والمركبات البرمائية والسفن وحاملات المروحيات.





وكان ضمن معرض إيديكس أكثر من ٣٧٣ شركة سلاح قدمت معروضاتها ومنتجاتها، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وتنوعت الشركات فيما بينها؛ حيث كان للجناح المصري والأمريكي والصيني والروسي والفرنسي نصيب كبير من زوار المعرض؛ حيث اشتمل الجناح الأمريكي على عرض أنواع مختلفة من الأسلحة مثل نماذج للصواريخ ونماذج للطائرات كذلك المدرعات والهوائيات والحرب الإلكترونية؛ والرادارات.





والجناح المصري جناح مشترك بين القوات المسلحة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية العالمية للبصريات؛ حيث تم عرض العديد من نماذج الطائرات والمدرعات والقوارب والهوائيات والرادارات، بالإضافة إلى عرض نماذج المساهمة في القطاع المدني.





وكان للحضور العربي ظهور متميز حيث قامت كل من السعودية والإمارات عرض نماذج متنوعة من المدرعات والعديد من السيارات بحماية الشخصيات الهامة كما تخصصت معروضات الشركات الالمانية في "السفن والغواصات والقوارب والأسلحة الخفيفة.





وللشركات اليابانية والبريطانية حضور كبير في المعرض؛ حيث تخصصت الشركات البريطانية في عرض التكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى الأسلحة المتنوعة سواء كانت خفيفية أو ثقيلة؛ أما الجناح الياباني متخصص في عرض نماذج للسفن والطائرات.





وكان للجناح الكوري الجنوبي حضور متميز في عرض نماذج لمدافع وراجمات الصواريخ ؛ كما كان لأفريقيا حضور أيضا في المعرض كما خصصت الصين جناح كبير عرضت فيه منظومات متنوعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار كذلك الحرب الالكترونية.





ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.





وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فعالية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.