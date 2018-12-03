حسام البدري ينتقد تصريحات كرم كردي بشأن بيراميدز

انتقد الكابتن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تصريحات كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي خرج فيها عن المألوف بتأكيده أنه يتخوف من تتويج بيراميدز ببطولة الدوري العام هذا الموسم ويتمنى فوز الزمالك.



وقال البدري في تصريحات صحفية إن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تزيد من حدة الاحتقان وتثير البلبلة بين الفرق وتقتل روح المنافسة الشريفة.



وأبدى البدرى عدم تفهمه لموقف عضو اتحاد الكرة وخروجه بمثل هذه التصريحات المثيرة للجدل والشكوك في هذا التوقيت، وخاصة بعد ارتفاع إثارة المنافسة الشريفة بين جميع الفرق بما يخدم الصالح العام برفع قيمة الكرة المصرية.



وأشار رئيس النادي إلى أن ناديه فرض نفسه بقوة في المنافسة، ولابد أن يأخذ مسئولو الاتحاد في اعتباراتها هذا الأمر بتحقيق مبدأ العدالة وعدم التحيز بين جميع الفرق .



وأشاد البدري بموقف إتحاد الكرة الرسمي برئاسة المهندس هاني أبوريدة برفضه مثل هذه التصرفات الفردية.



وقال أن نادي بيراميدز يلعب تحت مظلة إتحاد الكرة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل بهذا المنطق.



وقال البدرى : كنا ومازلنا ننتظر الإشادة بتجربة نادى بيراميدز الاستثمارية الكروية والتي لو كانت قد حدثت في أي دوري آخر كان سيتم الاشادة بها باعتبارها استثمارا رياضيا لصالح الرياضة وصالح مصر.