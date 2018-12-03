ترامب ينزع فتيل التوتر مع الصين.. بهذه الطريقة

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، روبرت لايتيزر الممثل التجاري الأمريكي للإشراف على محادثات التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة وواشنطن، وذلك لنزع فتيل التوترات بين الجانبين وتجنب حرب تجارية أوسع نطاقا، وذلك حسبما أعلن مسئول في البيت الأبيض.



وفي وقت سابق، أعلن ترامب، مساء أمس الأحد، أن بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية، وذلك في أعقاب اتّفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.



وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة.. حاليًا تبلغ هذه الرسوم 40 %".



وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب وافق على أن يرجئ لمدة 90 يوما تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.