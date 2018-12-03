ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب ينزع فتيل التوتر مع الصين.. بهذه الطريقة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:05 م
ترامب وشي جين بينج
ترامب وشي جين بينج
رشا عبدالوهاب
عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، روبرت لايتيزر الممثل التجاري الأمريكي للإشراف على محادثات التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة وواشنطن، وذلك لنزع فتيل التوترات بين الجانبين وتجنب حرب تجارية أوسع نطاقا، وذلك حسبما أعلن مسئول في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، مساء أمس الأحد، أن بكين وافقت على "خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية، وذلك في أعقاب اتّفاقه مع نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّ "الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة.. حاليًا تبلغ هذه الرسوم 40 %".

وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب وافق على أن يرجئ لمدة 90 يوما تنفيذ قراره بزيادة الرسوم الجمركية على نصف الواردات الصينية.
loading...

ترشيحاتنا

مصر تعرض أحدث منتجاتها العسكرية بـ إيديكس 2018.. صور

مقتل فرنسية جراء قنبلة غاز خلال تظاهرات السترات الصفراء بمارسيليا

مكافآت ضخمة من الاتحاد المغربي للرجاء بعد إنجاز الكونفدرالية

أستاذ بترول يكشف الأسباب الخفية وراء انسحاب قطر من منظمة أوبك ..فيديو

راموس ينشر صورة له وهو مصاب بالكتف.. والمتابعون: حق صلاح رجع

رجعت الشتوية.. أمطار الإسكندرية تحولها إلى قطعة من أوروبا.. صور

مصادر سعودية تنفي وفاة الوليد بن طلال

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

دجلة يعلن موقفه من بيع مدافع الفريق للنادي الأهلي

متحدث النواب لـ صدى البلد: البرلمان الحالي الأفضل على مدار التاريخ.. وتوجد محاولات لإجهاض تعديل الدستور باختزاله في مدة الرئيس..وبعض الوزراء ليسوا على مستوى المرحلة..صور

تقارير: محمد صلاح لن يحضر حفل الكرة الذهبية

الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب محمد صلاح بـ سوء السلوك بعد الهدف في إيفرتون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم العالم في الاسكواش يفتتحون بطولة بلاك بول المفتوحة

خناقة السلايف.. تفاصيل مشاجرة كيت وميجان بالقصر الملكي.. ودوقة كامبريدج تنتصر

للجريئات فقط.. مكياج عيون وحواجب للاحتفال بـ 2019

شاهد.. ميدان المشهد الحسيني بعد تجميله وتنظيفه في حملة مكبرة

رجعت الشتوية.. أمطار الإسكندرية تحولها إلى قطعة من أوروبا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الرئيس يتفقد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والتسليح إيديكس 2018
الحلبي: لا تستطيع دولة تصنيع سلاح بشكل ذاتي 100% حتى أمريكا .. فيديو
خبير عسكري: منظومات تسليح تعرض لأول مرة في معرض إيديكس ..فيديو
الحلبي: إيدكس 2018 محفل عسكري يستند إلى خبرة الجيش المصري .. فيديو
التضامن: لم نرصد مخالفات مالية بـ57357.. وأموال التبرعات مصونة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟