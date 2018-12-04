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رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:15 ص
57357
57357
هاني حسين
قدم الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس أمناء مستشفى 57357، الشكر إلى أجهزة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ بعد صدور بيانها الخاص بتبرئة المستشفى من أي مخالفات مالية.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يتابع بشكل يومي المجهود الكبير المبذول من جانب أجهزة الدولة بخصوص مراجعة إجراءات وجميع الأوراق المتعلقة بمستشفى 57357.

وتابع:" كان لدي ثقة بخروج التقرير الخاص بمستشفى 57357 بشكل يثبت أن المستشفى عند حسن ظن المجتمع المصري والعربي والدولي وأنه يقدم خدمة جليلة".

وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أن تقرير وزارة التضامن أنصف مستشفى 57357 والشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر من العناصر الرئيسية لنهضة الأمم، موضحا أن الأمم تنهض على أساس 3 عناصر أساسية وهي "الدولة" متمثلة في الحكومة و"قطاع الأعمال" و"المجتمع المدني".

وقال رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357، إن الحملة الشرسة التي شنت على مستشفى 57357 أثرت على حجم التبرعات التي كانت تدخل إليه، موضحا ان كافة الملاحظات الإدارية التي تم تسليط الضوء عليها تم إتخاذ إجراءات جادة للتصدي لها، واللجنة كانت مقيمة في المستشفى وتمت مراجعة كل شيء ومساءلة كافة المسؤولين في المستشفى.

واستطرد: "نستقبل يوميا من 500 إلى 600 حالة للحصول على العلاج اليومي، ونستقبل 3 آلاف حالة جديدة في السنة على الأقل، والمستشفى تتابع كافة الحالات التي تم علاجها حيث تم علاج أكثر من 25 ألف طفل وطفلة تجري متابعتهم مدى الحياة بعد تماثلهم الشفاء".

وأشار إلى أن توسعات مستشفى 57357؛ هدفها استيعاب كافة الطلبات الكثيرة من الأطفال المرضى لتوفير العلاج لهم، وتخفيف الحمل على المستشفى والعيادات الخارجية.
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