سامسونج تغرد على تويتر من هاتف آيفون.. صورة

نشر الحساب الرسمي لـ "سامسونج" على "تويتر"، تدوينة، عن أحدث أيقوناتها "جالاكسي نوت 9"، ولكنها جاءت من خلال هاتف آيفون، بالخطأ.



وبحسب سبوتنيك، لم يمض وقتًا طويلًا حتى انتبهت الشركة لهذا الخطأ، وحذفت التغريدة، وألغت تنشيط الحساب بالكامل لبعض الوقت، إلا أن الحساب المتابع من قبل 300 ألف شخص قد عاد للعمل في وقت لاحق بدون وجود أثر لتلك التغريدة في أي مكان.



وليست تلك الحادثة هي الأولى من نوعها لـ سامسونج؛ حيث نشر الحساب الرسمي لسامسونج السعودية، خطأ مشابهًا، الشهر الماضي، عبر تغريدة تروج لهاتف جلاكسي نوت 9، من خلال تطبيق "تويتر" لـ آيفون أيضا.